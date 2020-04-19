شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 637 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 670 فلس، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 600 فلس كمستوى أول ثم 520 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 627.0 بينما مستوى المقاومة هو 649.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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