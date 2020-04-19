شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA)يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 28 فلس طيلة الاسابيع الماضية، حيث دفع هذا المستوى السهم خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق منخفضا عند مستوى27٫10 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 24 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.7 بينما مستوى المقاومة هو 27.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط