شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 44٫30 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم للحد العلوي من القناة الهابطة متوسطة الأجل، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إشارات سلبية نتوقع معها إمكانية انخفض السهم لمستوى الدعم 39 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.6 بينما مستوى المقاومة هو 45.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط