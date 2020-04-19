شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 469 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 450 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نجح السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 480 فلس كمستوى أول ثم 500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 450 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 463 بينما مستوى المقاومة هو 473 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد