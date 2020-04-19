شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD)يخسر مكاسب اسبوعين -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 6٫86 ريال، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة 7٫70 ريال، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يواصل الانخفاض لمستوى الدعم 6٫40 ريال كمستوى أول ثم 5 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.67 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط