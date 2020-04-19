شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 3٫91 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الأجل القصير لمستويات قد تصل الى 3٫75 ريال كمستوى أول ثم 3٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط