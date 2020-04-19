شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫15 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وذلك بعدما تعرض لمستوى مقاومة قوي عند 2٫22 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫22 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط