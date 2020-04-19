شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 1٫361 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1٫40 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 1٫20 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.41 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط