شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 19-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫82 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2٫75 ريال كمستوى أول ثم 2٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.85 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط