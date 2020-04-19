شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": تدريب 3500 شاب من 18 دولة أفريقية أونلاين.. وتأسيس 28 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع والتدريب والإلكترونيات، عن تدريب 3500 شاب من 18 دولة أفريقية ضمنها مصر، بالمبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقي على الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية خلال ثلاث سنوات وإنشاء 100 شركة ناشئة.

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى تخريج 1806متدربين تلقوا تعليمهم من خلال 24 مسارًا تدريبيًا، منهم 1001 مصرى و805 أفريقيين، ويتبقى 1700 متدرب مازالوا يتلقون التدريب أونلاين، مشيرًا الى تخريج 28 شركة ناشئة بمسابقة الشركات الناشئة التى عقدت نهاية العام الماضى، ونستهدف تخريج نحو 30 شركة ناشئة أخرى، حيث نتجه لعقد مسابقة الشركات الناشئة فى أكتوبر المقبل والإعلان عن النتيجة فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

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وتابع عثمان بالقول: "إن الإقبال على هذه البرامج ارتفع مع عمليات التباعد الإجتماعى ووجود الطلاب فى المنازل لأكثر وقت ممكن ما يدفع الكثيرين منهم للعمل على تنمية قدراتهم فى تلك الفترة، وهو ما دفعنا للتيسير عليهم أيضًا بعمل مجموعات دراسية أونلاين لمساعدة المتدربين فى التواصل ومساعدة بعضهم البعض فى تنفيذ مشروعات التدريبات، فالتدريب الإلكترونى يمنع أى حدود جغرافية.