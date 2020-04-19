شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: مضاعفة الطاقات لتلبية احتياجات المواطنين من الكحول والمطهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضاعفت القابضة للأدوية من طاقات شركاتها التابعة، لتوفير الكحول والمطهرات وبعض الأدوية والمضادات الحيوية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر لـ"الخليج 365" إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية الدكتور أحمد حجازى يتابع بنفسه عمليات زيادة الإنتاج فى الشركات لتلبية احتياجات السوق وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لافتة إلى أن شركات القابضة تنتج الأدوية بمعدلات إضافية مع اتخاذ كل إجراءات حماية العاملين من الفيروس باتخاذ كل إجراءات الوقاية ومنح إجازات لأصحاب الأمراض المزمنة.

كانت شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال (النيل – العربية – النصر – ممفيس) قامت بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى (للاستخدم الشخصى) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وذلك في إطار توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.