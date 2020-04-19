شكرا لقرائتكم خبر عن القرني يشكر قيادة المملكة لدعمها القطاع الخاص في أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قدّم عيد عبدالله القرني مدير عام الشؤون الحكومية في شركة عزمي عبدالهادي، وعبدالله المعيبد للاستشارات الهندسية، وافر الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- لدعمهما اللا محدود للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي ترتبت بسبب انتشار الوباء العالمي (كوفيد ـ 19). وأشار إلى أن المبادرات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة للقطاع الخاص من قيادتنا الرشيدة، حيث أضحت المملكة بقيادة الملك - يحفظه الله - مثالًا يُحتذى للعالم أجمع في هذه الأزمة بما حققته من معالجات واحترازات صحية واقتصادية، والتي من شأنها أن تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفف من الأضرار المالية والاقتصادية على قطاع الأعمال في المملكة، كما أنها تساهم في الحفاظ على استقرار شركات القطاع الخاص؛ لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذه الجائحة، وتحمي اقتصاد المملكة بشكل عام.

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