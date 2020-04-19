الاقتصاد

134 ألف رأس من المواشي لدعم السوق المحلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 134 ألف رأس من المواشي لدعم السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول إرساليتين من الضأن عبر ميناء جدة الإسلامي تضمان 40.500 رأس، وذلك خلال يومي 23- 24/‏8/‏1441هـ، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر أبريل 134.101 رأس، ضمن جهود الوزارة لدعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضحت الوزارة أن الباخرة الأولى قدمت من ميناء «كارتاجينا» الإسباني وعلى متنها 21 ألف رأس، بينما ضمت الباخرة الثانية 19500 رأس قادمة من الميناء نفسه.

وبينت الوزارة أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليتين والتأكد من سلامتها صحيًا، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبريًا من الأمراض الوبائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 134 ألف رأس من المواشي لدعم السوق المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا