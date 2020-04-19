شكرا لقرائتكم خبر عن 134 ألف رأس من المواشي لدعم السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول إرساليتين من الضأن عبر ميناء جدة الإسلامي تضمان 40.500 رأس، وذلك خلال يومي 23- 24/‏8/‏1441هـ، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر أبريل 134.101 رأس، ضمن جهود الوزارة لدعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضحت الوزارة أن الباخرة الأولى قدمت من ميناء «كارتاجينا» الإسباني وعلى متنها 21 ألف رأس، بينما ضمت الباخرة الثانية 19500 رأس قادمة من الميناء نفسه.

وبينت الوزارة أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليتين والتأكد من سلامتها صحيًا، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبريًا من الأمراض الوبائية.