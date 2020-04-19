شكرا لقرائتكم خبر عن 134 ألف رأس من المواشي لدعم السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الوزارة أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليتين والتأكد من سلامتها صحيًا، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبريًا من الأمراض الوبائية.
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