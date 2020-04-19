شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق عقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ (16-3-2020م) إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة ولا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد.

وتتم معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق الآلية منها، العقود السارية وما زالت في فترة (90) يوما قبل التاريخ المحدد 16/‏ 3/‏ 2020م، فيجوز لأي من طرفي العقد طلب فسخ العقد مع تحمل كلفة الإلغاء المنصوص عليها في عقد التوسط، والعقود التي مضت عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يوما قبل التاريخ المحدد، يجوز للعميل طلب إلغاء العقد، وتتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.

كما تتم معالجة العقود التي مضت عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يوما قبل التاريخ المحدد، ويلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقا لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرم بينه وبين العميل، وعلى المرخص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يوما من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.