شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات مصر غير البترولية بالربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أزمة فيروس كورونا إلا أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من 2020، وفيما يلى أهم 10 معلومات عن الصادرات خلال أول 3 أشهر من العام الجارى.

- 6.7 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال أول 3 أشهر من 2020.

-2% ارتفاعًا قياسًا على نفس الفترة من العام الماضى والتي سجلت 6 مليارات و580 مليون دولار

24% تراجعًا في الواردات خلال الربع الأول من 2020.

-واردات مصر سجلت 13.8 مليار دولار في 3 أشهر.

-4.4 مليار دولار انخفاضًا في حجم استيراد مصر .

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- انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة تراجع بلغت 39%.

-قطاع مواد البناء يتصدر قائمة الصادرات بـ 1.5 مليار دولار.

-الصناعات الكيماوية تسجل 1.2 مليار دولار .

-5 قطاعات انخفضت وارداتها منها مواد البناء والأثاث.

-دولة الإمارات أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وأصدرت مصر عدة قرارات منظمة للاستيراد منها، القرار 43 لسنة 2016، الذى ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".