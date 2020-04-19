شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. إجراءات تطهير الحاويات الواردة من الخارج مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى عمليات تطهير جميع الحاويات الواردة من الخارج كإجراء احترازى من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تقوم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تطهير جميع الحاويات الواردة من السفن تماشيًا مع إجراءات الوقاية في الفترة الحالية تطبيقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن عمليات التطهير متواصلة ولا يتم استثناء أي حاويات واردة من الخارج، لافتًا إلى أنه تم تداول 667.8 ألف حاوية خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020، بزيادة بلغت 1313 عن المستهدف، وبانخفاض بلغ 25253 حاوية بنسبة 4% عن نفس الفترة العام الماضى من 1 يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019، لافتًا إلى أنه تم ارسال إفصاح بذلك للبورصة المصرية.

أوضح المصدر أن إيرادات نشاط الشركة انخفضت بنسبة 14% حيث بلغت 1.817 مليار جنيه، عن المستهدف كما انخفضت 12% مقارنة بإيرادات خلال الفترة المثيلة البالغة 2 مليار جنيه.

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وأوضح أن صافى الربح انخفض بنسبة 22.8% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثيلة حيث حققت الشركة ربحًا بلغ 1.0420 مليار جنيه، مقارنة بربح بلغ 1.348 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019.

يشار إلى أن الشركة أرجعت أسباب هذا التراجع إلى انخفاض بعض إيرادات النشاط الجارى مثل أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وغيرها، بجانب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، بجانب انخفاض الحاويات بنسبة 4%.