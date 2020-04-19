تأجيل نتائج الشركات.. هل يحرم الأسهم من الارتدادات؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

خلق تأجيل موعد الإعلان عن نتائج البيانات المالية السنوية لعام 2019، والبيانات المرحلية من العام الجاري، تبايناً في الآراء بين الخبراء، ما بين مؤيد للخطوة ومعارض لها، لاسيما أنها جاءت في مرحلة استثنائية يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.

وفيما رأى خبراء بأن النتائج إذا ما ظهرت في مثل هذا التوقيت ستكون ضعيفة، في ظل محاولات السوق الوقوف وسط جائحة «كورونا»، وأسعار النفط، وستعيد المخاوف للمستثمرين، قال آخرون: «إن تأجيلها سيبعث مزيداً من الضبابية والإرباك، مع ملاحظة أننا شهدنا ارتدادات في جلسات عدة، وتقريب موعد النتائج من شأنه دعم الارتدادات في هذا الوقت بالذات».

وقال خبراء مؤيدون للخطوة: «نحن الآن نواجه العديد من الضغوط خاصة على القطاعين البنكي والعقاري، وحتى لو ظهرت النتائج الآن فسنرى أنه في أول شهرين من العام لم تكن أي مشكلة، لأن الضغط والإغلاق بدأ في شهر مارس/آذار الماضي».



جدوى التأجيل



تساءل آخرون يعارضون الخطوة، عن جدوى تأجيل موعد النتائج، طالما أنه لن يحسن من شكلها ولا من جودتها؛ بل من الأفضل ظهورها بوقت أقرب من الموعد المعلن لها، لاسيما أن أسواقنا تتأخر أصلاً في الإعلان عن بياناتها المالية في كل مرة، مع ملاحظة أنها شهدت ارتدادات في جلسات عدة، وتقريب موعد النتائج من شأنه دعم الارتدادات.

وحذروا من إمكانية أن يضر التأجيل بالمستثمرين، وخاصة الأجانب، وذلك في ظل مساع أسواقنا لجذب المزيد منهم، فيما لم نشهد قيام أي سوق بالمنطقة بتأجيل نتائج شركاته المدرجة، معتبرين أن تأجيل نتائج الشركات، قتل مبدأ الإفصاح.

وعن تأجيل نتائج 2019، تساءل الخبراء، عن سبب تأجيل هذه النتائج طالما أن تأثير فيروس كورونا يكاد يكون صفراً، على اعتبار أن فترة ظهوره وتداعياته جاءت بعد هذه الفترة، وفي وقت تطال الأزمة الحالية الجميع من دون استثناء، يتطلب من المستثمرين اختيار القطاعات الأقل تضرراً، علماً بأن المستثمر الأجنبي يركز على مؤشرات السوق، وكذلك الظروف والعوامل الخارجية التي قد تجبره على الدخول والخروج لتغطية مراكز معينة.

وأوضح الخبراء أن القطاع المصرفي الذي أبدع في أدائه على مدار السنتين الماضيتين بحاجة إلى وقفة تأملية لنتائجه المتوقعة مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة المخصصات، وانخفاض أسعار الفائدة، والتخلف عن الدفعات، على الرغم من الدعم القوي المقدم من المصرف المركزي لهذا القطاع.

وقال الخبراء: «يجب أن يكون المستثمر ذكياً في البحث عن القطاعات الأقل تضرراً»، وإذا أردنا تعزيز الوعي الاستثماري فلا يجب أن يكون التأجيل سبباً لتبرير الوضع الراهن.



مرحلة من الضغوط



رأى محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «الظبي كابيتال»، بأنه مع قرار تأجيل نتائج الربع الأول للشركات، لأننا في مرحلة من الضغوط الموجودة خاصة على القطاعين البنكي والعقاري، وحتى لو ظهرت النتائج سنرى أنه في أول شهرين من العام لم تكن هناك مشكلة، لأن الضغط والإغلاق بدأ في شهر مارس/آذار الماضي.

وتوقع ياسين بأن الأرقام التي ستظهر سيكون فيها كثير من المخصصات، وإن لم تؤخذ مخصصات فستظهر أرقام أضعف بالربع الثاني، فعملية دمج الربعين في نصف أول يمكن أن يخلق توازناً أفضل.. لأن الهدف من نتائج الربع الأول، هو إعطاء إشارة على أداء البنوك خلال هذا الربع وكيفية تأثير ذلك على نتائج البنوك خلال 2020.

وأضاف: «قد ستكون النتائج أفضل من المأمول، لأنه لم يتم حتى الآن أخذ مخصصات، ولم يحصل تأخير في الدفعات، ولكن مع بدء الربع الثاني، ستبدأ هذه المخصصات، وستعطي أرقاماً أعلى بكثير مما سيأتي في بقية أرباح السنة، وبالتالي سيكون هبوط وتراجع في هذه النتائج».

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نتائج ضعيفة



بين ياسين أنه في حال ظهرت نتائج وكانت ضعيفة وكانت مخصصات، مع عدم وجود بيع في العقار، وقطاعات أخرى مثل الفنادق والتأمين، وفيما أن السوق يحاول الوقوف بعد أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط، نجد أن هناك نتائج ضعيفة جداً ستظهر، وستعيد المخاوف إلى المستثمرين، لأن الأولوية الآن محاربة الفيروس حتى لو كان ذلك على إيقاف 70-80% من النشاط الاقتصادي.

وإذا ظهرت أرقام في مثل هذا الوقت، فإننا سنزيد من مخاوف المستثمرين، وجزء من عمليات التعافي في الاقتصاد المحلي، كان دعم حكومي وشبه حكومي، وبالتالي اليوم عندما تأتي عمليات بيع قد تؤثر في نتائج الشركات وستؤدي إلى ضغوط نفسية سلبية، مبيناً نتعامل مع أحداث فيها أمور خارجية عن نتائج العمل الطبيعي للشركات.



أكثر ضبابية



من جانبه، المحلل المالي عميد كنعان قال إن التأجيل جعل الأمور أكثر ضبابية أمام المستثمرين، وهو عامل سلبي سيؤثر في الشفافية التي نناشد بها دائماً، على الرغم من أنها قد تعطي بعض الفرص للشركات التي تأثرت بجائحة «كورونا».

وأكد أن الأسواق أحوج ما تكون إليه الآن هو تسريع إعلان نتائج الشركات، لأن تأجيلها لن يحسن من جودتها، ومن الأفضل إظهارها، ونحن في سوق بحاجة إلى المزيد من الشفافية، مبيناً أن الجميع متأثر بالأزمة الحالية من دون استثناء. وتابع كنعان: إن على المستثمرين اختيار الأسهم الأقل ضرراً في هذه المرحلة، وعليهم أن يكونوا أكثر حذراً ويفاضلوا ما بين القطاعات الأقل تضرراً، وفي الوقت الذي أبدع فيه القطاع المصرفي خلال السنتين الماضيتين، فهو من القطاعات التي ستدفع الثمن الأكثر في هذه المرحلة في ظل التخلف عن الدفعات، وزيادة المخصصات، وانخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من الدعم القوي من المصرف المركزي.



لا يخدم الأسواق



وافق خبير مالي آخر فضل عدم الكشف عن اسمه، رأي كنعان بقوله: «إن التأجيل لا يخدم الأسواق في مثل هذا التوقيت، لاسيما أننا متأخرون بالإفصاح حتى لو كان في موعده السابق، مقارنة بأسواق المنطقة وخاصة السوق السعودي، لذلك نحتاج إلى شفافية أكبر إذا أردنا تعزيز وعي المستثمرين لأن الوعي الاستثماري لا يأتي بهذه الطريقة ولا يجوز اعتبار التأجيل كسبب لتبرير الوضع الحالي، لأن أسواقنا حققت مكاسب عن طريق الارتدادات التي شهدتها حتى في ظل جائحة كورونا، وبالطبع نحن بحاجة إلى دعم الارتدادات بالإعلان مبكراً عن النتائج».