شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لتأجيل استحقاق الضريبة وإلغاء الغرامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكدت فعاليات اقتصادية بالدولة أهمية أن تبادر الجهات المعنية إلى إطلاق مبادرة تعنى بتأجيل استحقاق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء سداد الغرامات المتأخرة على الشركات جراء تأخرها عن سداد الضريبة، موضحين أن هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي في قطاع واسع من الشركات وسيسهم في تخفيف الأعباء عنها.

وذكر هؤلاء أن القيادة الرشيدة في الدولة حرصت على إطلاق مبادرات مجتمعية واقتصادية عديدة كان لها أثرها الإيجابي الكبير في أفراد المجتمع والعائلات من مواطنين ومقيمين إلى جانب قطاع الأعمال.

وشددوا على أهمية النظر في تأجيل استحقاق ضريبة القيمة المضافة في الظرف الراهن، إلى حين تحسن الظروف وإلغاء غرامات التأخر بالسداد مما سيكون له أكبر الأثر في الشركات والمؤسسات ويساعدها في تجاوز التأثيرات الاقتصادية الحالية.



دعوة لإطلاق مبادرة



قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «نأمل من الجهات المعنية في الدولة أن تطلق مبادرة تعفي من خلالها الشركات والمؤسسات من سداد غرامات التأخر عن سداد قيمة الضريبة المضافة عن الفترة السابقة، كما أن تتضمن هذه المبادرة تأجيل استحقاق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن جراء الظروف الحالية التي نشهدها، بحيث تتعاون جميع الجهات بهذا الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في قطاعات الأعمال بالدولة ويعزز من ثقة الشركات والمؤسسات باقتصادنا الوطني الذي يواكب الظروف ويتمتع بالمرونة المطلوبة لتجاوز أية تأثيرات سلبية فيه».

وأضاف: «الظروف الراهنة تتطلب تكاتف الأفراد والشركات والمؤسسات والمجتمع، من أجل تجاوز هذه المرحلة الحساسة، خاصة مع وجود غرامات تأخير عن السداد بمبالغ كبيرة مستحقة على الشركات والمؤسسات بسبب تعثر أفراد وشركات عن سداد المبالغ المستحقة عليها ما سيساعد على النهوض باقتصادنا الوطني وتجاوز تأثيرات الظروف الراهنة التي تؤثر في الأعمال».

وقال: «نثمن الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطلاق مبادرات اقتصادية ومجتمعية متعددة كان لها أثرها الإيجابي في الأفراد والمجتمع والشركات والمؤسسات».



تعزيز ثقة الأفراد والشركات



تابع المحيربي: «كيف يمكن في الوقت الراهن التحصيل من الشركات والأفراد لسداد قيمة الضريبة المضافة للجهات المعنية في الوقت الذي يتواصل العمل به ببرنامج التعقيم الوطني، إلى جانب أن هناك إغلاقاً جزئياً وكلياً لعدد من الأنشطة التجارية والاقتصادية بالدولة، حيث إن مثل هذا الأمر يتطلب اتخاذ وإطلاق مبادرة جديدة لمراعاة ظروف هذه الشركات والمؤسسات لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة عنها وتمكينها من مواصلة نشاطها في المستقبل».

وأعرب عن أمله باتخاذ المبادرة في ظل الظروف الراهنة بما يعزز من ثقة الأفراد والشركات والمستثمرين باقتصاد الإمارات، الذي نجح في أن يتبوأ مراتب متقدمة، ويحقق تنافسية عالية، وأن تتحول الإمارات إلى مركز عالمي في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية جراء التشريعات والقوانين التي تسنها الدولة والمبادرات الهامة التي تطلقها حكومة الإمارات التي كان لها أثرها الإيجابي الكبير في تعزيز مكانة واقتصاد وطننا الغالي الإمارات إقليمياً وعالمياً.



مردود غير مستحب للتاجر



وقال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «تدفع الضريبة المضافة مجزأة على مراحل متعددة من مرحلة إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك فتفرض على مبيعات كل المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين ولكنها لا تفرض على إجمالي قيمتها بل على القيمة المضافة التي يضيفها كل منهم في مرحلة المحاسبة الضريبية لتكون مجموع القيم المضافة إلى هذه السلعة تساوي القيمة النهائية للمنتج، وتساعد في الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام. ولكن وبما أننا نمر بمرحلة ذات وضع خاص فإن هذا النوع من الضرائب قد يكون له مردود غير مستحب للتاجر وخاصة إذا تأخر في الدفع لظروف الوضع الحالي مما يترتب عليه غرامات كبيرة لأن في كل مرحلة من مراحل البيع يجمع البائع الضريبة نيابة عن الجهة الضريبية ويدفع المشتري مقابل الضريبة عن طريق دفع سعر أعلى، ويمكن عندئذٍ استرداد المشتري لدفع الضريبة ولكن فقط عن طريق بيع المنتج ذي القيمة المضافة بنجاح إلى المشتري أو المستهلك في المرحلة التالية، أما إذا فشل بائع التجزئة في بيع بعض مخزونه فإنه يعاني خسارة مالية أكبر من خلال دفع سعر أعلى للمنتج الذي يريد بيعه وكذلك إذا لم يتم تحصيل المبلغ وخاصة في مثل هذه الظروف».

ومن مساوئ القيمة المضافة إهلاك رأس المال ويؤدي ذلك إلى عدم اتجاه المؤسسات إلى الاستثمار في رأس المال وبذلك فإن الشركات الحديثة أو تلك التي تسعى للتوسع قد تجد أن إيراداتها تقل عن مصروفاتها ما سيوقعها في أزمة سيولة. و قال: «لا ننسي أن استرجاع الضرائب عادة ما يأخذ زمناً طويلاً ويتطلب وجود نظام محاسبي متقدم نوعاً ما لدى الشركات والمؤسسات. وكذلك من سلبيات الضريبة أن المستهلك النهائي هو من يتحمل زيادة سعر بيع السلعة. ولا ننسى أن ضرائب الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة تشوه الحوافز على الاستثمار بمعنى آخر ضريبة القيمة المضافة لا تشجع الاستهلاك أكثر من الإنتاج.

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تأثير كبير وإيجابي



من جهته قال عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة: «إن إعفاء استحقاق ضريبة القيمة المضافة عن الفترة الراهنة وإلغاء غرامات التأخر عن سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير كبير وإيجابي في قطاعات الأعمال في الدولة، خاصة في الظروف الراهنة التي تشهد تأثراً واضحاً بسبب تفشي فيروس كورونا، وما تسبب به من تأثيرات اقتصادية سلبية في العالم أجمع».

وأضاف: «إن قطاعات الأعمال بحاجة إلى مثل هذه المبادرة التي ستعزز من ثقة الشركات والمؤسسات وتحميها من تحمل الكثير من الأعباء جراء الإغلاق الجزئي والكلي لعدد من الأنشطة التجارية، بل ستكون الشركات قادرة على استئناف أعمالها بقوة عقب هذه الظروف وتستأنف نشاطها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».



التخفيف من تراجع الأعمال



بدوره قال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «إن تأجيل أي استحقاق لضريبة القيمة المضافة أو أي إعفاء من غرامات عن الشركات والأعمال سيساعد كثيراً للتخفيف عن كاهل الشركات من تراجع في الأعمال أو تأثيرات فيها بسبب وجود إغلاقات جزئية لبعض الأنشطة التجارية بسبب الظروف الراهنة، كما سيساعد في استمرارية عمل الشركات».

وأضاف: «إذا لم توجد مبادرات لتأجيل الاستحقاقات الضريبية لضريبة القيمة المضافة أو غرامات التأخر عن السداد، فإن هذا الأمر لن يساعد في استمرارية عمل العديد من الشركات، مما سيدفع شركات لإغلاق أعمالهم أو تسريح موظفين وهذا ما نرجو عدم لجوء أصحاب الأعمال إليه».

وذكر أن من المهم المساعدة في تأجيل أية استحقاقات على الشركات والمؤسسات في الوقت الراهن مما سيدعمها ويساعد في استمرارية أعمالها، واستقرار الاقتصاد بشكل عام.



مطلب لشريحة كبيرة



تحدث سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة المرافق حول الأمر فقال: «إن اتخاذ مبادرة بتأجيل استحقاق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء غرامات التأخر في سدادها عن الشركات أمر في غاية الأهمية في الوقت الحالي، ويمكن الشركات من تجاوز أي ظروف صعبة تواجهها، حيث إن الشركات تبيع سلعها ومنتجاتها حالياً ولكن وبسبب ظروف متعلقة بأفراد وشركات لا يمكنهم سداد قيمة ما اشتروه من سلع، إما بسبب ظروفهم الصعبة أو لسداد التزامات أخرى، الأمر الذي سيؤثر في الشركات البائعة وقدرتها بسداد قيمة الضرائب المستحقة عليها وما يتسبب بتأخرها في السداد وما يترتب عليه من غرامات كبيرة».

وأضاف: «إن إلغاء غرامات التأخر عن سداد الضريبة يعتبر مطلباً لشريحة كبيرة من الشركات، ويشكل هماً كبيراً عليهم في ظل الظرف الراهن، ما يتطلب إطلاق مبادرة تعنى بشريحة كبيرة من الشركات المتأثرة بهذه الغرامات».



التركيز على الأولويات



من جانبه قال عمر العلي الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال والمشاريع في شركة نيرفانا للسفر والسياحة: «إن المبادرات التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، كان لها تأثير كبير في شركات القطاع الخاص، وإن إطلاق مبادرات تتعلق بضريبة القيمة المضافة والإعفاء من غرامات التأخر عن السداد لما لها من أثر كبير في الشركات وتخفيف الأعباء عنها، ستدفع الشركات للتركيز على النفقات من رواتب وتكاليف خاصة مع تأثر الدخل والمبيعات».

وأضاف: «إن أي مبادرة تتعلق بالرسوم أو غرامات عبر تأجيلها أو إلغائها سيجعل الشركات تركز على أولوياتها الهامة مثل توفير الرواتب والمصاريف الإدارية وغيرها، بشكل يخفف عنها أي أعباء أخرى قد تؤثر في أعمالها».