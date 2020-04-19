«غــرفــة عجمـان» تستضـيف ورشة عن بُعد حول ريادة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة عمل عن بُعد بعنوان «تطوير رواد الأعمال في ظل الأزمات» بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الاعمال، وقدم الورشة الدكتور عبد الله العوضي، خبير مالي مستشار ريادة الأعمال، وشارك فيها عدد من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع.

تناولت الورشة مفهوم ريادة الأعمال ومهارات رائد الأعمال الناجح في الأزمات وكيفية تطويع التحديات للاستفادة منها كرائد أعمال، حيث أكد المحاضر على أهمية أن يتسم رائد الأعمال بحس الإبداع والمخاطرة، وأن يُلم بالمهارات الخمس وهي القدرة على التفاوض، وضع خطط العمل، المرونة والانضباط، إدارة المال وتحليل وفهم السوق.

شرح العوضي للحضور عوامل تعثر المشاريع خلال الأزمات ومنها غياب التخطيط والرؤية المستقبلية «ضعف الجاهزية» وغياب التأهيل والتدريب وإغفال أهمية التسويق والدعاية والإعلان وعدم الاستفادة من مهارات الموارد البشرية المتاحة والحفاظ عليها والتباطؤ في معالجة الأفكار وتداركها وسوء اختيار المشروع.

واستعرض أساليب حل الأزمات والتعامل معها بالطرق التقليدية، والطرق غير التقليدية، مؤكداً على ضرورة ترتيب الأوليات في ظل الأزمات وضرورة الاستعداد الإلكتروني والمرونة في تغير النشاط أو الخدمة أو المنتج بما يتوافق مع متطلبات السوق، وابتكار طرق لانجاز الأعمال وتوصيلها.