من الاستثمار المسؤول اجتماعياً إلى التمويل الإسلامي (1-2)

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وليم طعمة *

السعي لمد جسر أخلاقي بين التمويلين «المسؤول اجتماعياً» و«الإسلامي»

يتشابه التمويل الإسلامي، والاستثمار المسؤول اجتماعياً، في أصولهما وتطلعاتهما؛ إذ يشتركان في وجود أساس أخلاقي يجعل من الرعاية الإدارية وإيجاد القيم المجتمعية من الركائز الأساسية لمجال التمويل. ورغم هذا التشابه، إلا أنه لطالما كان لكل من مدرستي التمويل هاتين طريقهما الخاص في عالمين متوازيين من دون أن يلتقيا.

وتسعى الدراسة الجديدة الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين بعنوان «الاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر والتمويل الإسلامي»، إلى مد جسر أخلاقي بين هذين المجالين التمويليين، عبر تقصي مفاهيمهما الأساسية، وارتباطهما التاريخي المشترك.

وقد وُضعَ مفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعياً قبل تطوير مجال التمويل الإسلامي في سبعينات القرن الماضي، فقد وضعت مدرسة الاستثمار المسؤول اجتماعياً بعض الممارسات وأساليب التنظيم الأساسية التي تبنتها مدرسة التمويل الإسلامي الحديث، وجعلت منها عماداً لها، ومن بين أمثلتها الفحص الإقصائي للأعمال والممارسات المؤثرة سلباً في المجتمع والتبادلية. ولم يحدث ذلك بمحض الصدفة، فقد استفاد التمويل الإسلامي من دراسة وتوظيف الأساليب التي ابتكرتها مدرسة الاستثمار المسؤول اجتماعياً.

ويبدو فعلياً أن الفارق الزمني بين التطورات المبتكرة الحاصلة في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعياً، وتبنيها من جانب التمويل الإسلامي، بدأ يتقلص. وأُطلقَ مؤشر دوميني الاجتماعي، المكون بصفة أساسية من 400 شركة أمريكية ذات رؤوس أموال ضخمة، في عام 1990. وفي عام 1999، أُطلقَ مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية، فيما طرح البنك الدولي أول سند مالي صديق للبيئة في عام 2008، وبعد أقل من عشر سنوات، صدر أول صك إسلامي صديق للبيئة، وهو ما يعرف أيضاً باسم السند المالي الإسلامي. كما صدر أول سند مالي مؤثر اجتماعياً في عام 2010، وتبعه إصدار أول صك استثمار مسؤول اجتماعياً في عام 2015.

وثمة اختلافات بارزة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المسؤول اجتماعياً، على الرغم من وجود محاور متشابهة بينهما.

ومن أبرز تلك الاختلافات ضآلة حجم قطاع التمويل الإسلامي مقارنة بالاستثمار المسؤول اجتماعياً؛ إذ أن جُل أصول التمويل الإسلامي محصور في العمل المصرفي التجاري وتتركز ضمن اثني عشر نطاقاً فقط.

ورغم توافق بعض التحريمات الإسلامية مع مقاربة الفحص الإقصائي في الاستثمار المسؤول اجتماعياً، إلا أن اهتمامات التمويل الإسلامي تتجاوز الغرض من التمويل لتشمل هيكل التمويل نفسه. ومن الأمثلة على ذلك تحريم الربا، والغرر المفرط.

* محلل مالي معتمد والرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين