شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان» يتوقع تراجع شحنات «آيفون» 36% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جولدمان ساكس إنه يتوقع تراجع شحنات هاتف آيفون 36% في ربع السنة الحالي بسبب الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وخفض توصيته لسهم أبل إلى «بيع».

وخفض محللو جولدمان أيضا سعرهم المستهدف للسهم إلى 233 دولارا في تقريرهم مشيرين إلى أن متوسط أسعار بيع الأجهزة الاستهلاكية من المرجح أن يتراجع في خضم ركود اقتصادي وأن يظل ضعيفا حتى بعد بدء تعافي مبيعات الوحدات.

وكتب محللو البنك «المستخدمون الحاليون سيحتفظون بالأجهزة لفترات أطول ويعمدون إلى البدائل الأرخص من أبل».

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