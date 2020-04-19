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شكرا لقرائتكم خبر عن «بـادري» تسلـط الضـوء علـى أسـس الصيرفـة الإسـلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ضمن سلسلة الدورات الإلكترونية التي تنظمها أكاديمية بادري الإلكترونية، التابعة لأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تقدم كاريرا للتعليم دورة بعنوان «مبادئ الصيرفة والتمويل الإسلامي». وتوضح الدورة للمشاركين المفاهيم الأساسية للتمويل والصيرفة الإسلامية التي تعتمد على إدراج مبادئ الشريعة الإسلامية في أنظمة وقوانين القطاع المصرفي التقليدي.
وتتناول الإطار الفكري للصيرفة الإسلامية وانطلاقة هذه التجربة وتطورها، والأسس التي يقوم عليها التعامل بين المصرف الإسلامي والعملاء، كما تشرح الفرق بين آلية التعامل المصرفي التقليدي القائم على مبدأ المديونية وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل، وأسس الصيرفة والتمويل الإسلامي القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر.
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