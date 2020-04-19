شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو وواشنطن تنسقان لإعادة توازن أسواق النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيان إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو اتفقا في مكالمة هاتفية أول أمس الجمعة على مواصلة تنسيق الجهود للتغلب على الأزمة في أسواق النفط والتحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد. وأضاف البيان الصادر عن الخارجية الروسية أن الاتصال أعقب خمس مكالمات هاتفية بين رئيسي البلدين، جرت منذ التاسع من إبريل/ نيسان.

(رويترز)

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