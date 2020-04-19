«حرة الحمرية» تواصل الاستجابة للبرنامج الوطني للتعقيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

واصلت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إجراءاتها الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث بدأت أمس حملة لتعقيم كافة مرافقها والمباني التابعة لها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، واستجابة للبرنامج الوطني للتعقيم. وشملت عمليات التعقيم والتطهير، المبنى الرئيسي ومكتب ميناء الحمرية ومبنى جمارك ميناء الحمرية، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة ومكاتب الموظفين، مع الاعتماد على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية وفق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل لضمان بيئة صحية للموظفين والمتعاملين.





تكثيف الجهود

قال سعود سالم المزروعي مدير الهيئة: «إن الهيئة كثفت جهودها في عمليات التعقيم، وذلك دعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة وحكومة الشارقة بصورة خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإننا في المنطقة الحرة بالحمرية نعمل كجزء من منظومة دولتنا في مواجهة هذه الجائحة التي تتطلب منا بذل أقصى ما بوسعنا من جهد وطاقات من أجل صحة الفرد والمجتمع. ملتزمون بأهمية وجودنا في خط الدفاع الأمامي لمواجهة الفيروس والحد منه استجابة للبرنامج الوطني للتعقيم وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

وأعرب المزروعي، عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة من كافة الجهات المشاركة في البرنامج الوطني للتعقيم، مشيداً بالدور الذي تؤديه اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بإمارة الشارقة والاهتمام بالمتابعة والمحافظة على مستوى الجاهزية والاستعداد للتصدي لكافة حالات الطوارئ، كما توجه بالشكر لشركة «بيئة» التي لعبت دوراً مهماً في حملة التعقيم الوطني في الشارقة، إلى جانب جهودها الرائدة في تعقيم وتطهير مباني الهيئة من خلال اعتماد أرقى معايير ومستويات النظافة والتعقيم في جميع عملياتها باستخدام معدات ومعقمات ذات جودة عالية حرصاً منها على صحة وسلامة المجتمع.