شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس .. والقوى العاملة ورأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جون أوثرز*

ترتب الآثار الناجمة عن كوفيد-19 استحقاقات أكبر على الحكومات، حيث أظهرت هذه الأزمة الالتزام الكلي بالتعليمات الواضحة التي تصدر من قمة الهرم السياسي

عندما تفشى الطاعون الأسود في أوروبا بين عامي 1348 و1349، اكتشف العمال في جميع أنحاء القارة أن السلطة باتت في أيديهم لأول مرة في حياتهم. فقد طلب عمال الغزل والنسيج في سانت أومير، شمال فرنسا ثلاث زيادات متتالية في الأجور وحصلوا عليها في غضون عام. وحصلت العديد من النقابات العمالية على صفقات أجور أعلى وساعات عمل أقل. وعندما حاولت الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه المطالب في عام 1351، كانت لا تزال تسمح بارتفاع الأجور بما يصل إلى الثلث فوق ما كانت عليه قبل الطاعون. بحلول عام 1352، اضطر البرلمان الإنجليزي - الذي أصدر عام 1349 قانونًا يحدد الأجورعند ما لا يزيد على مستويات ما قبل الطاعون - لاتخاذ إجراءات ضد أصحاب العمل الذين قاموا بدلاً من ذلك بمضاعفة أجور العمال ثلاث مرات.

هذه الأرقام مأخوذة من كتاب «مرآة بعيدة» للمؤرخة باربرا توكمان، وهو تحفة رصدت البؤس في أوروبا في القرن الرابع عشر، نُشر عام 1978، عندما اعتقدت باربرا أنها تعكس البؤس المعاصر في السبعينات. وقد ارتفع تصنيف الكتاب على قائمة كتب «أمازون» بسبب الطلب الشديد عليه من قبل علماء من جميع التخصصات يبحثون في تاريخ الأوبئة لفهم أي مستقبل ينتظرنا بعد كوفيد-19.

جاء في كتاب «مرآة بعيدة»: «لقد اكتشفنا أن الأوبئة أعادت تشكيل الحضارة الإنسانية، وهناك أدلة على أنها أدت إلى تغيير إيجابي. فالطاعون الأسود، الذي جاء مع تمزق الكنيسة الكاثوليكية بسبب الانقسام البابوي، غيّر المواقف تجاه الدين، ما جعل الأوروبيين أكثر ترددًا في الخضوع للسلطة. وربما كان الطاعون الأسود البداية غير المعترف بها للإنسان المعاصر».

من أوضح دروس الأوبئة ترجيح مكاسب الطبقة العاملة في السلطة على حساب رأس المال. قد يبدو هذا استنتاجاً كبيرًا جدًا في استقراء الأحداث الأبرز في التاريخ. فقد خفض الطاعون الأسود سكان أوروبا بنحو 40٪ في أقل من عامين. لذلك فمن الطبيعي أن ترتفع كلمة العمال الباقين على قيد الحياة. أما غيره من الأوبئة فلم يكن له أثار مماثلة وقد لا يكون لوباء كوفيد-19 نفس الأثر.

لكن البحث الذي نشره مؤخراً بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يشير إلى أن الأوبئة الأقل ضرراً لها تأثيرات مماثلة. لقد درس الباحثون عشرات الأوبئة، من الطاعون الأسود إلى أنفلونزا الخنازير عام 2009، والتي أودت بحياة 100 ألف شخص على الأقل. كان العدد النهائي للوفيات في العديد من حالات التفشي هذه أقل بكثير من التقديرات الحالية لوفيات كوفيد-19- على الرغم من أن تلك الأوبئة كانت تصيب السكان في سن العمل بشكل مباشر. وتوصل الأكاديميون إلى نتائج تجمع على أن العقود التي تلي تفشي الوباء تشهد ارتفاعات في الأجور الحقيقية.

بعد الطاعون الأسود، ارتفعت أسعار الحبوب، لذا فإن الأجور المرتفعة لم تواكب التضخم إلا في البداية وتبين أن الأوبئة تعزز مكاسب العمالة لما يقرب من أربعة عقود. وهذه المكاسب تكون على حساب رأس المال. لذا ينبغي أن يستعد متداولو الأسهم لعوائد أقل مما كانوا يتوقعون.

في ظل ظروف الطوارئ، تدعم الحكومات الأجور وتدفع تعويضات للعاطلين عن العمل. وفي ظل كوفيد-19 انقسم العمال إلى فئتين، فئة تعمل في ظروف تتناقض مع تعليمات السلامة العامة وأخرى تعمل من البيت، وهذا يؤدي إلى تفاوت في الأجور. وقد تظاهر العاملون في شركة «امازون» احتجاجاً على ظروف عملهم في مستودعات الشركة على مقربة من بعضهم البعض، واضطرت الأزمة الشركة لتعيين 80 ألف موظف جديد.

هناك نتيجة أخرى مثيرة للقلق هي أن الانتعاش الذي نتطلع إليه لن يكون كبيراً. فالأوبئة ليست مثل الحروب، أي أنها لا تدمر المباني والآلات، وبالتالي لا تتطلب إعادة بناء. بعض السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسباني، يدعون إلى «خطة مارشال جديدة» تضمن «أكبر تعبئة للموارد الاقتصادية والمادية في التاريخ». ولكن قد يكون رسم مخطط موازٍ لخطة مارشال، أو برنامج الاستثمار الضخم الذي دعمت به الولايات المتحدة إعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، إفراطاً في التفاؤل.

عند متابعة معدلات الفائدة الحقيقية بعد الأوبئة ومقارنتها بتأثير الحروب، وجد الباحثون في بنك سان فرانسيسكو أن لها آثارًا معاكسة تمامًا. فمعدل الفائدة الطبيعي، حسب تعريفهم، هو «مستويات العائد الحقيقية على الأصول الآمنة التي توازن بين المدخرات والطلب على الاستثمار - مع الحفاظ على استقرار الأسعار. ويتطلب النشاط الاقتصادي الأوسع معدلات فائدة أعلى، في حين أن النشاط الاقتصادي الأضعف سيجلب معه معدلات أقل.

وكشفت ورقة أعدها البنك المركزي البريطاني قبل شهرين أن معدلات الفائدة الحقيقية توازي مثيلاتها قبل طاعون 1348، والسبب هو أنه لا يوجد نقص في رأس المال المستثمر، كما يحدث بعد الحرب، وأن الميل إلى الادخار يتجاوز الرغبة في الاستثمار. عندما يتعرض الاقتصاد لضربة كبيرة، يشعر الكثيرون بالحاجة إلى توفير المزيد - وبالتالي يستهلكون أقل، ما يعني تباطؤ النمو الاقتصادي.

وهناك تأثير للعامل المعنوي الذي يكون محفزاً بعد الحروب رغم أنها مؤلمة، حيث يستكين المنتصرون لنشوة النصر، في حين أن الخاسرين يكثفون جهودهم لاستعادة الشرف الوطني وإنقاذه. وهذا ما حصل خلال النصف الثاني من القرن العشرين الذي شهد الصعود الاقتصادي لدول مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

في أعقاب الوباء يسود لدى الناس خوف من الله، مع غياب الشعور بالنصر في النهاية. وغالباً ما يشعر الناجون بالذنب، وبالتالي يمكن أن تتأثر أنماط الاستهلاك والاستثمار باضطراب ما بعد الصدمة. وترتب الآثار الناجمة عن كوفيد-19 استحقاقات أكبر على الحكومات، حيث أظهرت هذه الأزمة الالتزام الكلي بالتعليمات الواضحة التي تصدر من قمة الهرم السياسي. وقد شعرت الزعامات اليمينية بالخطر من أن عصر الفيروس سيؤدي إلى «إغراء جماعي» وزيادة في جاذبية الحركات السياسية اليسارية والاشتراكية.

وربما يؤدي هذا الذعر، كما في أوبئة سابقة، إلى قلب التوازن لصالح القوى العاملة وضد رأس المال. وسوف يزعزع الثقة في الحكومات ويشجعها على القيام بدور أكثر فاعلية في المجتمع والأسواق. وقد نكون محظوظين إذا تم حل تلك الصراعات سلمياً.

* بلومبيرج