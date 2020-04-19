شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تهجر صناعاتها لإنتاج الأقنعة الطبية ومعقمات اليدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمود حسن

قامت عدة شركات عالمية بهجر صناعتها وتحويل خطوط إنتاجها للمساعدة في جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث قامت بتصنيع الأقنعة الطبية والكمامات ومعقم اليدين. وتالياً رصد لعدد من الشركات المنتجة للمعدات الرياضية وأغطية القوارب والمشروبات والسيارات والطائرات، والتي قامت بتحويل نوعية خطوط الإنتاج إلى صنع الأقنعة الطبية والكمامات والدروع الواقية للوجه ومعقم اليدين، لإبطاء انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».





شوجر هاوس إندستريز

وقامت شركة «شوجر هاوس إندستريز» بتحويل القواطع الصناعية وآلات الخياطة لديها التي تستخدم عادة لصنع مظلات وأغطية القوارب إلى إنتاج الدروع الواقية للوجه، والستائر، والحاويات، وذلك لحماية العاملين في المستشفيات.

بلوم إنرجي

وقد بدأت شركة «بلوم إنرجي» في تجديد أجهزة التنفس الاصطناعي غير المستخدمة من وباء إنفلونزا «إتش 1 إن 1» عام 2009 لمساعدة المرضى الذين يعانون بشدة وباء «كوفيد 19». وتقدر الشركة أنها يمكن أن تجدد في وقت قريب 1000 جهاز تنفس اصطناعي أسبوعياً. ووافقت شركة «ألمو» ومقرها في نسلفانيا تقوم بشحن الأجهزة والإلكترونيات على شحن أجهزة التنفس الاصطناعي التي يتم تجديدها بسرعة إلى مرافق الرعاية الصحية، وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بلوم إنرجي» ومديرها التنفيذي كيه آر سريدهار في بيان في 28 مارس/‏‏‏آذار، «يتعيّن علينا المساعدة. فالمجتمع لا يتم تعريفه بالتجاور المادي الملموس فقط؛ بل إنه يتضافر في وقت الحاجة للعمل من أجل الصالح العام».

«بلو دلتا جينز» و«سويتي باندز»

ويقول منتجو الملابس مثل شركة «بلو دلتا جينز»، بولاية مسيسيبي، وشركة «سويتي باندز» في ولاية أوهايو، إنه من الأفضل الآن توجيه مواردهم لصنع الكمامات والأقنعة الطبية التي تساعد على تذكير الناس بالإرشادات الحكومية وممارسة التباعد الاجتماعي والبقاء بعيداً عن التجمعات البشرية، وعدم لمس الوجه دون داع، وقالت شركة بلو دلتا جينز: «إننا ملتزمون بالقيام بدورنا للمساعدة في وقف انتشار كوفيد 19. نعمل على نماذج أولية لمعالجة النقص المحتمل في الكمامات والأقنعة الواقية، ولدينا القدرة على تصنيعها، ونحن على دراية بصناعة وتجارة الجينز، ولكننا بحاجة إلى إرشادات في ما يتعلق بمعدات الوقاية الشخصية».

ليتشفيلد ديستيلري

وقال مندوب معمل التقطير في «ليتشفيلد ديستيلري» في ولاية كونيتيكت في معرض حديثه عن تحول الإنتاج من المشروبات الكحولية إلى مطهرات اليد: «لقد كان الأمر مثل زوبعة بالنسبة لنا».

وقد بدأ معمل التقطير في إنتاج مطهرات اليد في 16 مارس/‏‏‏آذار، وأنتج 1900 لتر، وأكثر من 16 ألف زجاجة، في أكثر من أسبوع بقليل. وأضاف مسؤول معمل التقطير قائلاً: «سعداء بقدرتنا على مساعدة الناس خلال هذا الوقت».

«لامبورجيني»

وفي أوروبا، تعمل «أوتوموبيلي لامبورجيني» على تحويل أقسام من مصنعها الموجود في سانتا أغاتا بولينييزي والمخصص لصناعة سياراتها الرياضية الفائقة، لكي تبدأ إنتاج أقنعة الجراحة وأدوات الحجب والحماية الطبية المصنوعة من الزجاج البلاستيكي. وسيتم منح الأقنعة لمستشفى سانت أورسولا مالبيجي في بولونيا الإيطالية، بحيث يجري استعمالها في محاربة انتشار وباء كورونا (كوفيد 19).

وسيقوم بالعمل ضمن هذه المبادرة التضامنية، موظفون محترفون في مجال ابتكار المقصورات الداخلية لسيارات لامبورجيني وتخصيص هذه السيارات وفقاً للأذواق المحددة للعملاء، حيث سيتم إنتاج 1000 قناع في اليوم.

أما أدوات الحماية الطبية، فسيجري إنتاجها بمجموعات من 200 وحدة في اليوم باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، وذلك في مصنع إنتاج ألياف الكربون وقسم الأبحاث والتطوير.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورجيني»: «خلال هذه المرحلة الطارئة، نشعر بالحاجة للمساعدة بشكل قوي. إن مستشفى سانت أورسولا مالبيجي عبارة عن مؤسسة تربطنا بها شراكة تعاونية منذ سنوات طويلة، وذلك عبر الاستشارات الاحترافية في الترويج للبرامج الرامية لحماية صحة موظفينا، وكذلك في مشاريع الأبحاث. وسنتمكن من تحقيق النصر في هذه المعركة معاً، من خلال العمل بشكل متحد، وتوفير الدعم اللازم لأولئك الأشخاص العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء كل يوم».

«رينو»

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ويقول مسؤولو «رينو» إن مهندسي السيارات يقدمون خبراتهم في استخدام المعدات المتقدمة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد. كما أنهم يستفيدون من القدرات الصناعية الكبيرة مثل تلك التي يمتلكها مركز شركة رينو للتكنولوجيا في جيانكور، والذي يعد أكبر مركز للبحث والتطوير في فرنسا. وغالباً ما تبدأ المساعدة لقطاع المستشفيات في فترات الأوبئة بمبادرات فردية.

ففي إسبانيا، قام مهندسون من شركة رينو بتصميم كمامات وأقنعة بلاستيكية لحماية العينين والوجه تم تصنيعها بعد ذلك بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد متوفرة في مصانع ثابتة، وفق المصدر نفسه.

«جنرال موتورز»

وأعلنت جنرال موتورز في 20 مارس، إطلاق مشروع الاستجابة السريعة الذي يتضمن إنتاج أعداد كبيرة من الكمامات. وبعد سبعة أيام فقط، نجح الفريق في إنتاج أول عينة من خط الإنتاج الجديد، وتتوقع الشركة إنتاج أول 20000 كمامة للعاملين في الخطوط الأمامية بحلول الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور إلا بعد أشهر طويلة من التخطيط والتنفيذ، لولا مساعدة ودعم الشركاء من حول العالم. وقد أنجز الفريق المسؤول عن المشروع إنتاج الكمامات الضرورية خلال أسبوع واحد فقط.

وقال بيتر توم، نائب الرئيس لهندسة التصنيع العالمية لدى شركة جنرال موتورز: «بدأ فريقنا في البحث عن وسائل سريعة لتوظيف مواردنا وكفاءاتنا للمساعدة في معركتنا المشتركة ضد وباء كوفيد 19. وعمل فريقنا على مدار الساعة بشغف وتركيز غير مسبوقين، للتوصل إلى خطة لإنتاج الكمامات التي ستساعد في حماية العاملين في الخطوط الأمامية من الرجال والنساء خلال هذه الأزمة».

ويتوقع الفريق إنتاج 20000 كمامة للتوزيع بحلول قبل منتصف أبريل. وبمجرد تشغيل خط الإنتاج بأقصى طاقته، سيتمكن من إنتاج 50000 كمامة في اليوم، أو ما يصل إلى 1.5 مليون كمامة في الشهر. وتعمل شركة جنرال موتورز حالياً على وضع خطة لتوزيع الكمامات تشمل استخدام بعض معدات الوقاية هذه لحماية الموظفين العاملين في مراكز عمليات جنرال موتورز الحساسة.

«إيرباص»

انضمت «إيرباص» إلى عدد كبير من شركات تصنيع السيارات ودور الأزياء العالمية في تصنيع الكمامات الطبية.

وأعلنت شركة صناعة الطائرات والفضاء عن تصنيع كمامات واقية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أغلبية المرافق التابعة لها في إسبانيا، وستوفر حماية لفرق الرعاية الصحية والطبية التي تعمل على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وخصصت الشركة أكثر من 20 طابعة ثلاثية الأبعاد تعمل على مدار الساعة لصناعة هذه الكمامات، وجرى توزيع المئات منها على المستشفيات القريبة من مواقع إيرباص في إسبانيا، حيث تستخدم الشركة في صناعة هذه الكمامات الحاصلة على براءة اختراع مادة «بي إل إيه» البلاستيكية. وقال ألفارو يارا، رئيس إيرباص «بروتوسبيس» في مدينة خيتافي الإسبانية: «نمتلك في مختبرات إيرباص قدرات عالية على صعيد التصميم المتطور والتصنيع السريع، ما مكننا من الانتقال من صناعة الطيران إلى الصناعات الطبية بشكل يُحدث فرقاً في مساعي محاربة هذا الوباء؛ لذا أنا فخور بالفرق التي تعمل على مدار الساعة في هذا المشروع لشركة إيرباص».

وعلى الرغم من قرار إيقاف أغلبية عمليات التصنيع في جميع مواقع إيرباص في إسبانيا، فإنه يُسمح لموظفي الشركة بالدخول إلى المواقع للقيام بالأنشطة الأساسية والضرورية.



«تيسلا» تدخل على خط الإنتاج الصحي







أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا»، عزمه إعادة فتح مصنع الشركة في نيويورك بأسرع وقت مسموح إنسانياً، ليتسنى له البدء في تصنيع أجهزة التنفس لمرضى كورونا. وكانت شركة المعدات الطبية «ميديترونيك» أكدت بدء العمل مع «تيسلا»، تحضيراً لإنتاج أجهزة تنفس في مصانعها لمواجهة الطلب المتنامي على المنتج في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا. وتحث الحكومات حول العالم، شركات صناعة السيارات على المشاركة في الجهود المبذولة لتوفير الإمدادات الكافية من أجهزة التنفس والمعدات الطبية التي يعاني العالم شحاً حقيقياً فيها كشفته أزمة فيروس كورونا المستجد. وكان ماسك أعلن عن شراء أجهزة تنفس من الصين، قدمها دعماً للولايات المتحدة في حربها ضد كورونا.



«أوروكاس» و«إيه إس تي» تعلّقان الصناعة



ما زال يوجد نقص في الكمامات الطبية والمعدات الجراحية مع ازدياد انتشار «كوفيد 19»، غير أن بعضاً من مصنعي الملابس في كاليفورنيا هبوا لمواجهة هذا التحدي، حيث حولت شركة «إيه إس تي» للملابس الرياضية، 30 من آلات الخياطة الخاصة بها من صنع القمصان الرياضية إلى تصنيع الكمامات الطبية، حسبما قال عبد الرشيد رئيس العمليات في الشركة، لموقع «Apparel News». وفي الولاية الأمريكية أيضاً، عادة ما تنتج شركة «أوروكاس»، المستلزمات اللازمة لرياضة ركوب الدراجات. وتقول الشركة على موقعها على الإنترنت، إن خبرتها هي الأنسب في الوقت الحالي لصناعة الكمامات الطبية. وتقدر الشركة أن بإمكانها في وقت قريب، أن تصنع ما يصل إلى 500 ألف كمامة طبية في الأسبوع.



مساهمة «فورد» و«3 إم»



أقبلت شركات أمريكية على تقدم الأموال والمعدات والمعلومات اللازمة للمساعدة في التعامل مع أزمة كوفيد 19 في داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقامت شركات بصناعة أجهزة تنفس صناعية، وإنتاج الكمامات ومعقم اليدين.

والتزمت شركة «فورد للسيارات»، بالتعاون مع شركة «جي إي هيلث كير» للرعاية الصحية، بإنتاج 50 ألف جهاز تنفس اصطناعي خلال المئة يوم القادمة، و30 ألف جهاز شهرياً حسب الحاجة. وأكدت فورد: «بدءاً من نيسان/ إبريل، سنقوم بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي بالتعاون مع شركة جي إي هيلث كير، والاستفادة من تصميم جهاز التنفس الاصطناعي لشركة إيرون، والذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. لقد تم تصميم ه للعمل بواسطة ضغط الهواء وبدون كهرباء، ما يجعله حلاً متعدد القدرات لمساعدة أولئك الذين يكافحون كوفيد 19.

ومنذ تفشي كوفيد 19، ضاعفت المجموعة الصناعية العملاقة (3 إم) حجم إنتاجها من الكمامات (N95) حول العالم. وفي الولايات المتحدة وحدها، تنتج الشركة 35 مليون كمامة شهرياً. وتقول الشركة إنها ستكثف إنتاج الكمامات في مصانعها في أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية في تلك المناطق.