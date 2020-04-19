شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر نساء العالم تأثيراً في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من قاعات مجالس إدارة الشركات إلى ساحات العمل السياسي، أصبحت النساء اليوم جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار في جميع المجالات. وفي عام 2020، قد لا تزال الفجوة في الأجور قائمة بين الرجال والنساء، وحتى أكثر من ذلك بين المجموعات العرقية المختلفة، ولكن من خلال حفاظ حركات مثل «أنا أيضاً» أو (MeToo) و(Time's Up) على زخمها، ودخول المزيد من النساء في مجال السياسة، أصبحن أكثر قوة وتأثيراً من ذي قبل. إليكم في هذا السياق مجموعة من أكثر النساء تأثيراً في العالم لعام 2020:



01 أوبرا وينفري



اشتهرت أوبرا وينفري الرئيسة التنفيذية لشبكة OWN ببرنامجها «أوبرا وينفري شو»، الذي كان يبث على الهواء 1986-2011. في نهاية السنة الأولى من عرضه، حقق إيرادات ب 125 مليون دولار، 30 مليون منها لوينفري. وركز على الموضوعات المهمة والإنسانية. وتعتبر أول مليارديرة من البشرة السمراء، وتبرع صندوقها الخيري «أنجيل نتوورك» ب 50 مليون للبرامج الخيرية. مثّلت أوبرا في أفلام هوليوود مثل The Color Purple وThe Butler وBeloved.



02 آنا وينتور



قد تكون آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة «فوج» معروفة بتصفيفة شعرها المميزة ونظارتها الشمسية السوداء، لكنها أيضاً واحدة من أكثر النساء نفوذاً وقوة في قطاع الأزياء. وفي بداية حياتها المهنية، تنقلت بين العديد من المجلات الشهيرة. وفي عام 1976، انتقلت إلى نيويورك، لتولي منصب رئيسة تحرير قسم الأزياء في مجلة «بازار»، ولاحقاً تقلدت منصباً في مجلة «نيويورك». وفي 1987، أصبحت رئيسة تحرير «فوج» البريطانية المملوكة لشركة «كوندي ناست».



03 كريستين لاجارد



كريستين لاجارد محامية وسياسية فرنسية، أول سيدة تشغل منصب وزير المالية الفرنسي 2007 -2011، وأصبحت فيما بعد مدير عام صندوق النقد الدولي 2011 -2019، وتشغل حالياً رئيسة البنك المركزي الأوروبي. ولدت مطلع يناير 1956 في باريس، وأتمت تعليمها الثانوي في «لو هافر» ثم التحقت بمدرسة «هولتون آرمز» في بيثيزدا بالولاية المتحدة. تخرجت من كلية الحقوق بجامعة باريس وحصلت على ماجستير من معهد العلوم السياسية في «إكس أون بروفونس».



04 ميلندا جيتس



بدأت العمل في منصب مديرة الإنتاج في «مايكروسوفت» في 1987. من بين المنتجات التي عملت عليها، «أكسبيديا» لبيانات السفر. في 1994، أنشأت مع زوجها «ويليام أتش جيتس» بهدف وضع أجهزة الحاسوب ومنتجات «مايكروسوفت» في مكتبات أمريكا. في 1999، اندمجت «ويليام أتش جيتس» مع «جيتس لايبراري فاونديشن» و«جيتس ليرنينج» لتشكيل «بيل وميلندا جيتس». وتسعى المؤسسة الخيرية إلى تحسين التعليم.



05 شيريل ساندبيرج

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شيريل ساندبيرج، مديرة العمليات في «فيسبوك»، وقبل انضمامها إلى عملاق التواصل الاجتماعي، شغلت منصب نائبة رئيس المبيعات في «جوجل». وتحت قيادتها حققت «فيسبوك» أرباحاً 22.1 مليار دولار في 2018، كما ارتفعت إيرادات الإعلانات 38%. في 2012، أصبحت ساندبيرج أول عضو مجلس إدارة شركة أمريكية. وفي عام 2014، أدرجت في قائمة المليارديرات بثروة 1.7 مليار دولار.



06 أورسولا فون دير لين



أورسولا فون دير لين، هي سياسية ألمانية، اشتهرت بكونها أول امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا وأول سيدة تنتخب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وخلال فترة عملها وزيرة للدفاع، دعت فون دير لين إلى زيادة الإنفاق العسكري من أجل تحسين حالة نظام الدفاع في ألمانيا.

وُلدت ونشأت في بروكسل في عام 1958، حيث كان والدها إرنست ألبرشت أحد أوائل موظفي الخدمة المدنية الأوروبيين.



07 ماري بارا



تشغل ماري بارا، منصب الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز منذ 2014. ووفقاً ل«فوربس» استثمرت مليارات الدولارات في السيارات الكهربائية، وذاتية القيادة. وفي عام 2018، جنت بارا 21.9 مليون دولار، وهو أعلى راتب سنوي يجنيه رئيس تنفيذي في أكبر 3 شركات سيارات في ديترويت. اعتبرت «جنرال موتورز» من بين أفضل الشركات التي تبنت الممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.



08 جيني روميتي



لعبت جيني روميتي، الرئيسة التنفيذية ل «آي بي إم»، دوراً أساسياً في تحويل الشركة من التكنولوجيا إلى البيانات.

وفي 2019، احتلت المرتبة التاسعة في قائمة «فوربس» لأكثر النساء تأثيراً في العالم. أعلنت روميتي مؤخراً عن خططها للتنحي من منصبها، بعد أكثر من 36 عاماً قضتها في الشركة.



09 مارلين هيوسون



في 2018، احتلت مارلين هيوسن، الرئيسة التنفيذية ل«لوكهيد مارتن» المرتبة الأولى في قائمة «فورتش» لأكثر النساء تأثيراً. وتترأس هيوسون منذ عام 2013 منصب الرئيسة التنفيذية لأكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل. في عام 2015، حلت هيوسون في المركز ال 20 بقائمة مجلة «فوربس» لأكثر النساء نفوذاً في العالم.