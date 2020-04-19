شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي جديد يهز مصداقية «إرنست ويونج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرار قضائي جديد من شأنه أن يزيد الصورة السوداوية التي تلاحق مصداقية شركة الاستشارات العالمية «إرنست ويونج»، صدر الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة. وبحسب تقرير ل «فاينانشال تايمز»، فقد أصدرت المحكمة البريطانية العليا حكماً قاطعاً، يقضي بتعويض لموظف عمل سابقاً كمدقق حسابات في الشركة المعروفة اختصاراً ب«إي واي» وبمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، تعويضاً عن الضرر الذي لحق به أثناء أداء وظيفته في مكاتب الشركة في دبي، وأدت مراجعاته لإحدى الشركات بأن اتخذت قراراً بفصله من «إي واي».
ويأتي كسب الدعوى من الموظف السابق أمجد ريحان ضد 4 كيانات من «إي واي» بينها المكتب الإقليمي في دبي، ومقرا الشركة الأوروبي والرئيسي، فيما تخضع «إي واي» للتحقيق في المملكة المتحدة لمراجعتها لشركة السفر المنهارة «توماس كوك»، فيما قد تخضع «إي واي» أيضاً للتدقيق في عمليات مراجعة حسابات مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، الموضوعة تحت الوصاية القضائية.
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