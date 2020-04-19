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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «بريستول» ضحية «كورونا»
تاريخ النشر: 19/04/2020
أقفل فندق بريستول العريق في بيروت أبوابه بعد نحو سبعة عقود من افتتاحه، وفق ما أكد مسؤول فيه، في خطوة تأتي على وقع انهيار اقتصادي حاد، فاقمه فيروس كورونا. وشكل الفندق ذو النجوم الخمسة الذي تأسّس عام 1951، شاهداً على حقبات عدّة من تاريخ لبنان. واستضاف شخصيات سياسية ونجوماً من أنحاء العالم في سنوات الازدهار، وبقيت أبوابه مشرعة خلال الحرب، وبعدها.
ومنذ تأسيسه، أقفل الفندق فقط بين 2013 و2015 خلال إعادة تأهيل. (أ.ف.ب)
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