«بريستول» ضحية «كورونا»

أقفل فندق بريستول العريق في بيروت أبوابه بعد نحو سبعة عقود من افتتاحه، وفق ما أكد مسؤول فيه، في خطوة تأتي على وقع انهيار اقتصادي حاد، فاقمه فيروس كورونا. وشكل الفندق ذو النجوم الخمسة الذي تأسّس عام 1951، شاهداً على حقبات عدّة من تاريخ لبنان. واستضاف شخصيات سياسية ونجوماً من أنحاء العالم في سنوات الازدهار، وبقيت أبوابه مشرعة خلال الحرب، وبعدها.

ومنذ تأسيسه، أقفل الفندق فقط بين 2013 و2015 خلال إعادة تأهيل. (أ.ف.ب)