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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطلق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن دونالد ترامب عن برنامج جديد لمساعدة المزارعين الأمريكيين الذين يعدون بغالبيتهم ناخبين أوفياء له وتضرروا بشدة من كوفيد-19، داعياً إلى التمرد على إجراءات العزل الرامية لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة حوالي 37 ألف شخص في أول اقتصاد في العالم.
وانتهز الرئيس الأمريكي فرصة مؤتمره الصحفي اليومي حول فيروس كورونا ليعلن عن مساعدات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 19 مليار دولار للأرياف، وقال ترامب الذي يأمل في انتخابه لولاية رئاسية ثانية في اقتراع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل «سنطبق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من أجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يواجهون عواقب الوباء العالمي».
وأوضح وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو إن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة إلى المزارعين، بينما سيتم استخدام المليارات الثلاثة المتبقية لشراء منتجات غذائية ستوزع على الأكثر فقراً.
وكان الرئيس الجمهوري أغرق جزءاً من قطاع الزراعة الأمريكية في أزمة من خلال خوضه حرباً تجارية مكلفة مع الصين. وقد ردت بكين باستهداف هؤلاء الداعمين الأوفياء للرئيس عبر فرض رسوم استيراد كبيرة على منتجاتهم.
28 ملياراً
لكن في المجموع فرض ترامب دفع 28 مليار دولار للمزارعين للتعويض عن النقص الناجم عن خسارة السوق الصينية.
ويعاني قطاع الصناعات الغذائية بأكمله بشكل كبير من تداعيات وباء كوفيد-19 الذي يضرب بقوة الولايات المتحدة حيث تخضع غالبية السكان لإجراءات حجر، بينما أجبرت كل قطاعات الوجبات الغذائية - المطاعم والمقاهي ومتعهدو المواد الغذائية الذين يعدون من كبار المستهلكين للمنتجات الزراعية - إما على الحد من نشاطهم أو التوقف عن العمل.
لذلك قررت وزارة لزراعة العمل مع الموزعين المحليين والإقليميين الذين اختفى زبائنهم من مطاعم وفنادق بين ليلة وضحاها، لشراء منتجات طازجة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما تنوي الوزارة شراء خُضر وفاكهة طازجة بقيمة 100 مليون دولار شهرياً ومنتجات ألبان بقيمة 100 مليون أخرى ولحوم بقيمة 100 مليون دولار أيضاً.
ولم يتوقف المزارعون عن العمل منذ بداية الأزمة لكن الطلب العادي تراجع، وذكرت أكبر نقابة للمزارعين في البلاد «فارم بورو» أنه «مع إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والحانات، لم تعد هذه تشتري اللبن والخضر والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية، ما أدى إلى خفض أسعار الحبوب والماشية بصورة مطردة».
في الجانب اللوجستي، ليست دوائر التوزيع المخصصة للمطاعم هي نفسها التي تختص بالتوزيع على الأفراد، مع اختلاف المحتويات وتعديلها ليس سهلاً.
والقطاع الآخر المتضرر هو تربية الأبقار، فقد تراجعت أسعار الأبقار الحية في شيكاغو بأكثر من 25 بالمئة الجمعة عما كانت عليه في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن في المحال التجارية ارتفعت أسعار اللحوم.
(أ ف ب)
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