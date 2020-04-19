ترامب يطلق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن دونالد ترامب عن برنامج جديد لمساعدة المزارعين الأمريكيين الذين يعدون بغالبيتهم ناخبين أوفياء له وتضرروا بشدة من كوفيد-19، داعياً إلى التمرد على إجراءات العزل الرامية لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة حوالي 37 ألف شخص في أول اقتصاد في العالم.



وانتهز الرئيس الأمريكي فرصة مؤتمره الصحفي اليومي حول فيروس كورونا ليعلن عن مساعدات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 19 مليار دولار للأرياف، وقال ترامب الذي يأمل في انتخابه لولاية رئاسية ثانية في اقتراع تشرين الثاني/‏ نوفمبر المقبل «سنطبق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من أجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يواجهون عواقب الوباء العالمي».

وأوضح وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو إن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة إلى المزارعين، بينما سيتم استخدام المليارات الثلاثة المتبقية لشراء منتجات غذائية ستوزع على الأكثر فقراً.

وكان الرئيس الجمهوري أغرق جزءاً من قطاع الزراعة الأمريكية في أزمة من خلال خوضه حرباً تجارية مكلفة مع الصين. وقد ردت بكين باستهداف هؤلاء الداعمين الأوفياء للرئيس عبر فرض رسوم استيراد كبيرة على منتجاتهم.