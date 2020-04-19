ذروة جديدة للنفط المخزون في السفن عند 160 مليون برميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر ملاحية إن المتعاملين يخزنون مستوى قياسياً مرتفعاً يقدر بنحو 160 مليون برميل من النفط على متن السفن - بما يعادل مثلي المستوى قبل أسبوعين، مع سعيهم لمعالجة تخمة معروض نتجت عن تراجع الطلب العالمي من جراء فيروس كورونا.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاجي غير مسبوق بدءاً من مايو/ أيار قدره 9.7 مليون برميل يومياً، أي نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، لدعم الأسعار وكبح التخمة.



في غضون ذلك، سارع المتعاملون لإيجاد مساحات التخزين في البر والبحر وسط ما يُعتقد أنه فائض المعروض النفطي الأكبر في التاريخ.

وقالت مصادر ملاحية إن حجم النفط في المخزون العائم على متن الناقلات بلغ 160 مليون برميل على الأقل بما يشمل 60 ناقلة عملاقة، والتي تبلغ سعة الواحدة منها نحو مليوني برميل.

بالمقارنة، كان عدد الناقلات المستأجرة مع خيارات للتخزين بين 25 و40 ناقلة عملاقة في مطلع إبريل/ نيسان وأقل من عشر ناقلات في فبراير/ شباط، بحسب المصادر. وأضافوا أن ناقلات أصغر يجري استعمالها أيضاً، ما يعزز كذلك الأحجام المخزنة.

كانت المرة السابقة التي تصل فيها مستويات المخزون العائم إلى قريب من ذلك في 2009، عندما خزن المتعاملون أكثر من 100 مليون برميل في البحر قبل أن يبدأوا في تصريفها.

وقال جريجوري لويس، محلل قطاع الشحن البحري لدى مجموعة بتيج للخدمات المالية العالمية، في مذكرة هذا الأسبوع، «هذا غير مسبوق في تاريخ الناقلات وفي حين أن مخزون الناقلات العملاقة يستحوذ على عناوين الأخبار، فإن ناقلات أصغر للخام والمنتجات يجري استخدامها أيضا للتخزين».

وعادة ما تكون تلك الناقلات في مواقع مثل خليج المكسيك وسنغافورة، حيث توجد مراكز رئيسية لتداول النفط.

تشهد سوق النفط حالياً ارتفاعاً في الأسعار الآجلة عن الفورية، وهو ما يشجع المتعاملين على تخزين البراميل للاستفادة من فرق السعر في المستقبل.

توجد أكثر من 770 ناقلة نفط عملاقة في العالم ويقدر المحللون أن ما بين 100 إلى 200 ناقلة منها ستستخدم للتخزين العائم في الأشهر المقبلة.

وقال جوناثان تشابل من إيفركور آي.اس.آي لاستشارات بنوك الاستثمار «التصريف اللاحق لفائض المخزون هذا سيكون أكثر إيلاماً للطلب على الناقلات، لكن في الوقت الحالي فإن التخزين العائم يظل المنفذ الوحيد على خلفية الاختلال الحاصل بين الإنتاج والاستهلاك.» (رويترز)