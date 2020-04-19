هيئة التأمين تحصل عى 3 شهادات آيزو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت هيئة التأمين على ثلاث شهادات آيزو في الحوكمة البريطانية (BS13500) وفي إدارة المخاطر المؤسسية (الآيزو 31000) وفي إدارة الاستمرارية (22301:2012) نتيجة تبنيها وتطبيقها منظومة متكاملة ومستدامة للحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال.

ويأتي حصول الهيئة على هذه الشهادات انطلاقاً من حرصها على ترجمة جهود الحكومة في تطوير العمل المؤسسي ورفع مستوى كفاءة العمل الحكومي في دولة الإمارات وجعلها نموذجاً عالمياً في تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والشفافية وزيادة قدراتها التنافسية والارتقاء بقطاع التأمين في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية.

كما يأتي الحصول على هذه الشهادات من المعهد البريطاني للمعايير، نتيجة لنجاحات الهيئة في تطبيق المعايير والمواصفات العالمية في أداء أعمالها ومهامها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومتطلبات التميز المؤسسي، وتعبيراً عن الجهود المشتركة التي تقوم بها جميع الإدارات وفرق العمل على مستوى الهيئة وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمعايير.

وتعمل الهيئة ضمن استراتيجية وطنية واضحة وسعيها الدائم إلى تبوؤ المراكز الأولى في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التأمين بما يعزز المكانة التنافسية والمتقدمة لدولة الإمارات على المستوى العالمي، وهي تسعى لإدارة أعمالها ومهامها وتحقيق أهدافها وفق أحدث المعايير العالمية وتقديم خدمات تنافسية ومتطورة لمتعامليها من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما ينسجم مع رؤيتها الريادية في تنظيم وتطوير صناعة التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً.

يذكر أن هيئة التأمين حصلت سابقاً على العديد من شهادات الآيزو في أعمالها وتأدية مهامها أبرزها في شهادة الأيزو 10002:2014 CMS695812، وشهادة لمتطابقة المواصفات العالمية في المسؤولية المجتمعية 26000:2010، وشهادة لمطابقة المواصفات العالمية في الابتكارPD CEN/TS16555:2013، وشهادة لمتطابقة المواصفات العالمية لإدارة الجودة 90001:2015، وشهادة لمتطابقة المواصفات العالمية البيئة والصحة والسلامة OHS695815 ISO 45001:2018، ونظام إدارة امن المعلومات 270001:2015.