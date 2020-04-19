لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

يعتقد العديد من رواد الأعمال الناشئين أن الأموال يمكنها حل جميع مشاكلهم، لكن المال لا يعمل بهذه الطريقة، على الرغم من أنه يمكن أن يحل المشكلة الرئيسية. يجب أن يكون لديك نموذج أعمال جيد، تستطيع من خلاله إصلاح وحل المشاكل التي لديك أولاً، وبعد ذلك يمكنك جمع الأموال لدعم أعمالك. ولكن إذا كنت تسعى للحصول على المال أولاً، ثم تفكر في حل مشاكلك العالقة، فسيكون هناك احتمال كبير للفشل في ذلك.

2- الإخفاق في تقدير المبيعات

إن عملية التسويق وتقدير مستويات المبيعات تأخذ وقتاً طويلاً، إلا أن العديد من الشركات الناشئة تعتقد أن بإمكانها عقد صفقات مع كبار رجال الأعمال في أي وقت تريده، لكن هذه الصفقات تستغرق وقتاً، ويمكن أن يمتد بعضها لأكثر من عام، وإذا كانت خطة عملك لا تعمل وفقاً لذلك، فمن المؤكد أنك ستواجه مشكلة.