كندا تطلق خطة لدعم قطاع الطاقة جراء انهيار أسعار النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو، أول أمس الجمعة، خطة لدعم قطاع الطاقة المتأثر بشدة من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وانهيار أسعار النفط.

ستخصص كندا 1,7 مليار دولار كندي (1,1 مليار يورو)؛ للمساعدة في تنظيف آبار النفط والغاز غير النشيطة أو المهملة في المحافظات البترولية الثلاث بغرب البلاد (ألبرتا، ساسكاتشوان وكولومبيا البريطانية).

برر ترودو هذا القرار، خلال مؤتمر صحفي، بأن «هذه الآبار التي لم تعد مستعملة، يمكن أن تكون ضارة ليس ببيئتنا فحسب بل بصحة الناس أيضاً».

وستنشِئ الحكومة أيضاً صندوقاً بقيمة 750 مليون دولار؛ لمساعدة الشركات على تقليص انبعاثات الغاز، خاصة الميثان.

وأضاف ترودو أن هدف هذه التدابير هو «خلق وظائف فوراً في المحافظات، ومساعدة الشركات على تجنب الإفلاس، ودعم أهدافنا البيئية».

ووفق تقديره، يُتوقع أن تسمح هذه الإجراءات بالحفاظ على نحو 10 آلاف وظيفة، أكثر من نصفها في محافظة ألبرتا النفطية.

وقالت في بيان، «هذه التدابير ستتيح خلق وظائف في وقت حساس، في حين يتم تنظيف جزء من الفوضى البيئية التي خلفتها شركات النفط».

وتشمل الخطة الحكومية أيضاً تحويل قرابة 960 مليون دولار إلى الوكالات الإقليمية للتنمية لمساعدة الشركات الصغيرة، و500 مليون أخرى لدعم قطاعات الفن والثقافة والرياضة.

(أ ف ب)