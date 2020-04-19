شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحذر العالم من «هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في أن تجد الدول سبباً جديداً لرفض الاستعانة بشركة «هواوي» بعد مشاهدة كيف تعاملت بكين مع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال بومبيو لقناة فوكس بزنس «أنا واثق جداً بأن هذه اللحظة التي فشل فيها الحزب الشيوعي الصيني في إبداء الشفافية والانفتاح والتعامل مع البيانات بطريقة مناسبة، ستجعل العديد من البلدان تعيد التفكير في ما كانت تفعله في ما يتعلق ببنية الاتصالات لديها». (أ ف ب)

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