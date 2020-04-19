شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والبرازيل تهدفان للاتفاق على تيسير التجارة‭ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن المسؤولين الأمريكيين والبرازيليين اتفقوا أول أمس الجمعة على التعجيل بالمحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن قواعد التجارة والشفافية خلال 2020 بما في ذلك تيسير التجارة و«الممارسات التنظيمية الجيدة».

وقال المكتب إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو اتفقا خلال مؤتمر عبر الفيديو على إجراء مشاورات داخلية للتوصل لمعطيات بشأن أفضل السبل لتعزيز التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبرازيل. (رويترز)

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