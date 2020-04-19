فندق شاهد على عقود لبنان الذهبية والحرب الأهلية «يستسلم» للوباء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقفل فندق بريستول العريق في بيروت أبوابه بعد نحو سبعة عقود من افتتاحه، وفق ما أكد مسؤول فيه، اليوم السبت، في خطوة تأتي على وقع انهيار اقتصادي حاد، فاقمته إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وشكل الفندق ذو النجوم الخمسة الذي تأسّس عام 1951، شاهداً على حقبات عدّة من تاريخ لبنان. واستضاف شخصيات سياسية ونجوماً من أنحاء العالم في سنوات الازدهار التي عرفها لبنان قبل الحرب الأهلية (1975-1990)، وبقيت أبوابه مشرعة خلال الحرب، وبعدها خلال سنوات الألفين التي شهدت اغتيالات وأزمات متتالية وحرباً مع «إسرائيل»، حين كان يستضيف صحفيين أجانب.
وقال مدير الفندق اللبناني الفرنسي جوزف كوبات: «منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومع كورونا حالياً، وعلى وقع المشاكل المالية التي نشهدها في البلد، انخفض معدل الإشغال إلى مستوى متدن جداً»، وأضاف أنه بعد تريّث لستة أشهر، «قررت الشركة المالكة إغلاق الفندق في انتظار أيام أفضل، وفي الوقت الراهن هذا الإغلاق دائم»، بعدما «بات الوضع الاقتصادي لا يُحتمل».
ومنذ تأسيسه، أقفل الفندق فقط في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2015 خلال أعمال إعادة تأهيل كلفت ملايين الدولارات، وفق مديره. (أ.ف.ب)
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