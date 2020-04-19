شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ضخ 950 ألف أسطوانة غاز يوميًا لسد احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن ضخ 950 ألف أسطوانة غاز يوميًا لسد احتياجات المواطنين خلال فترات الحظر ولمواجهة كثرة الطلب على الأسطوانات خلال تلك الأوقات.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى تباطؤ معدل الانخفاض المتوقع في استهلاك البوتاجاز عن الماضي بـ4% وذلك بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الحظر وتواجد المواطنين بمنازلهم.

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وكان المهندس طارق الملا، قد عقد اجتماعًا خلال الفترة الماضية للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بكل أنواعها في السوق المحلى، وتواجد أرصدة إستراتيجية كافية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت ومختلف المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والاقتصادية.

وأكد الملا خلال الاجتماع الذى ضم المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للتوزيع والتكرير ورئيس شركة الغازات البترولية "بتروجاس" على أهمية الاستمرار في المتابعة اللحظية الدقيقة لمنظومة شحن وتداول توزيع المنتجات البترولية الى المستهلكين والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال متابعة تدفق امدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات التوزيع بواسطة غرفة العمليات بهيئة البترول للتأكد من انتظام العمل وعمليات شحن وتداول وتوزيع الوقود خاصة أن قرار رئيس مجلس الوزراء استثنى أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية من حظر الحركة على الطرق، كما أكد أهمية انتظام العمل بمعامل التكرير والتصنيع ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز باعتبارها ركيزة رئيسية في عملية إمداد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات البترولية المختلفة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بمنظومة توفير المنتجات البترولية والوقود بمختلف مجالاتها على الجهد المبذول في الفترة الراهنة لتوفير المنتجات البترولية وتأمينها للمستهلكين وحثهم على استمرار الأداء المتميز انطلاقًا من الدور الحيوى الذى تمثله تلك المنظومة والعاملين بها لتأمين متطلبات تسيير الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات والمشروعات المختلفة.