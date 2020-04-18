شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الجبيل» يواصل حملاته على مقار سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مكتب العمل بمحافظة الجبيل بالتعاون مع ممثلين للوزارات ذات العلاقة الحملات التفتيشية المفاجئة التي ينفذها على مقار سكن العمالة الوافدة بالجبيل الصناعية والجبيل البلد والمنطقة المساندة، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس " كورونا "، وأكد مدير مكتب عمل الجبيل مطلق القحطاني، أن الحملات التفتيشية ستتواصل للتحقق من التزام المنشآت بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية وتقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية المنظمة لسوق العمل للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار القحطاني إلى أن هذه الحملات المشتركة تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة - أيدها الله - كلّ عنايتها واهتمامها، من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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