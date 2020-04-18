"النقل" يتصدر أداء قطاعات البورصة المصرية المرتفعة خلال الأسبوع الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تداول الأسبوع الماضى، إذ تصدر قطاع خدمات النقل والشحن ترتيب القطاعات المرتفعة، بنسبة 8%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.7%، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.1%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.9%، ثم قطاعى الخدمات التعليمية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.4%، 3.3%، على التوالى.
كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.5%، ثم قطاعات مواد البناء، الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية غير المصرفية، التجارة والموزعون والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.6%، 1.4%، 1.1%، على التوالى، وارتفع أيضا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%.
فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية 1.4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10154.64 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.39% عند مستوى 1097.32 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1084.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.53% مغلقًا عند مستوى 11771.14 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 695.03 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 552.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 293.4 مليار جنيه إلى 291.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.6مليار جنيه إلى 166.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 457.9 مليار جنيه إلى 458.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%.
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