شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول 22.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، تلاه "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 35.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 153 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول بلغ 28.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 151.7 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 125.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 148 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 15.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 138.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 26.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 136.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 104.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 121.4 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 17.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 108.4 مليون جنيه، وفى التاسع "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 85.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 107.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 9.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 107.2 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10154.64 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.39% عند مستوى 1097.32 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1084.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.53% مغلقًا عند مستوى 11771.14 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 695.03 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 552.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 293.4 مليار جنيه إلى 291.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.6مليار جنيه إلى 166.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 457.9 مليار جنيه إلى 458.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%.