شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الملاحى msc يتصدر عدد سفن الحاويات بشركة الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شركة الأسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، 70 سفينة خلال شهر مارس الماضى.

وذكرت الشركة ، أن الخط الملاحي Msc تصدر عدد السفن التى تم استقبالها خلال الشهر ب 28 سفينة ،بعدد حاويات بلغ 36434 حاوية ، يليه الخط الملاحى Hpl، بعدد 5 سفن بحاويات بلغت 6124 حاوية .

أضافت الشركة ، أن إجمالى الحاويات المتداولة بلغ 87876 حاوية ، مقارنة ب 68060 حاوية خلال شهر فبراير لعدد 63 سفينة .

وتلتزم الشركة بتطهير جميع الحاويات الواردة من السفن تماشياً مع إجراءات الوقاية في الفترة الحالية تطبيقاً لتعليمات مجلس الوزراء.

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وكشفت الموازنة التقديرية لشركةالاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام 2020-2021، أنها تقترح أرباحاً بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان سابق لبورصة مصر أنها تستهدف إيرادات نشاط وفوائد وأرباح أخرى خلال العام المالي المقبل بقيمة 2.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات مستهدفة بقيمة 3.09 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الخطة الاستثمارية المقترحة لعام 2020-2021 تستهدف مبلغ 241.975 مليون جنيه، على أن تتضمن محطة حاويات الاسكندرية بقيمة 62.57 مليون جنيه و حاويات الدخيلة بقيمة 179.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 736 مليون جنيه منذ بداية يوليو ، حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 962.4 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أنها حققت 1.249 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.408 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.