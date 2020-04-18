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215 ألف شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول حتى مارس 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان إصدار 215 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الالكترونية، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية مارس الماضي 2020 وفق تقرير برنامج «سكني» الشهري، الذي صدر أخيرا والمتضمن مستجدات مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا لـ»سكني»، فإنه تم إصدار 187 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و27 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، في الوقت الذي تستهدف فيه مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ الضريبة تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد، والتي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

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وتتلخص إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق في عدد من الخطوات تتم جميعها آليا عن طريق بوابة ضريبة القيمة المضافة تبدأ بتسجيل المواطن بكل يسر وسهولة، عندها يتحقق النظام آليا من عدم وجود ملكيات سابقة باسم المواطن وبعدها يقوم المواطن بعمل إقرار مفاده عدم تملكه لأي مسكن سابق، ومن ثم تظهر شهادة الاستحقاق جاهزة للطباعة، بعدها يبدأ المواطن بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها بعد التأكد من الرقم الضريبي للبائع.

ويقدم المواطن شهادة الاستحقاق للبائع للتحقق منها وإنهاء المعاملة بينهما وتتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد عن 850 ألفا من قيمة المسكن، بحيث تدفع الوزارة مبلغ الضريبة مباشرة للبائع بعد التحقق من صحة كافة الوثائق عبر بوابة الضريبة الالكترونية، وفي المقابل، يأتي دور المطور العقاري (البائع) بتسجيل الدخول على البوابة نفسها وتعبئة نموذج طلب السداد وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة وإرسال الطلب الكترونيا إلى إدارة الضريبة في وزارة الإسكان، ليتم التحقق من الوثائق وصحة الشهادة، وفي حالة قبول الطلب يتم دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتمد للبائع.

شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول حتى نهاية مارس 2020

الإجمالي

215,098 شهادة