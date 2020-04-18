شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تفوز بجائزة TIPA العالمية عن هواتفها HUAWEI P40 كأفضل الهواتف للتصوير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين عن فوز سلسلة هواتف HUAWEI P40 بجائزة TIPA العالمية لعام 2020 المقدمة من الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحفية (TIPA)، فقد منحت الهواتف الذكية الثلاثة الرئيسية HUAWEI P40، وHUAWEI P40 Pro، وHUAWEI P40 Pro+ جائزة أفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020. يمثل هذا العام الرابع على التوالى الذى تم فيه تتويج سلسلة هواتف HUAWEI P من قبل جمعية TIPA، وذلك إلى جانب مجموعة من المعدات والحلول الاستثنائية التى يحبها المصورون المحترفون ويعتمدون عليها.

وقالت الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحفية (TIPA) خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز لعام 2020، إن التصوير الفوتوغرافى للهواتف الذكية قد حقق طفرة وتطور كبير مع إطلاق جيل سلسلة هواتف HUAWEI P. فإن جميع الهواتف الذكية الثلاثة P40، وP40 Pro، وP40 Pro+ تشمل معالج Kirin 990 5G، بالإضافة إلى مستشعر كبير 1 / 1.28 بوصة والتى تم تطويرها بالاشتراك مع لايكا Leica. ولعل أبرز إمكانيات تلك السلسلة هو شمولها على لوغاريتمات توازن اللون الأبيض التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، بما فى ذلك تلك المخصصة لتحسين لون البشرة وملمسها، والنطاق الديناميكى المعزز بشكل كبير، وأداء التصوير فى الإضاءة المنخفضة، وأجهزة استشعار درجة حرارة اللون، وإمكانية التركيز على جميع وحدات البكسل، فضلًا عن محرك XD Fusion لضمان سلاسة تكبير وتحسين جودة الصورة."

Advertisements

جاءت جائزة TIPA العالمية لعام 2020 لتضاف إلى قائمة الأوسمة والجوائز الكثيرة الممنوحة لسلسلة هواتف HUAWEI P40. فقلد حاز هاتف HUAWEI P40 Pro مؤخرًا على تصنيف منصة DXOMARK ليحقق 128نقطة، وهى أعلى نتيجة على الإطلاق فى لوحة القادة المعترف بها. بالإضافة إلى حصول الهاتف أيضًا خلال هذا التصنيف على أعلى الدرجات لأداء الصور والصور الشخصية (السيلفي) 140، و103 نقاط على التوالي.

يذكر أن الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحفية (TIPA) قد تأسست فى عام 1991، وهى جمعية صناعية تحظى باحترام كبير مع منشورات من أعضاء ينحدرون من مجالات الصوّر والتصوير فى جميع أنحاء العالم سواء المطبوعة أو عبر الإنترنت. تمنح الجمعية جوائز TIPA العالمية سنويًا للشركات، والمنتجات الجديدة التى يعتبرها محررو TIPA تقدم أفضل جودة وأداء وقيمة للمستهلكين.