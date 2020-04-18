شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد عدد من منافذ البريد لمتابعة صرف "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية شملت عدد من مراكز الخدمات البريدية، وعدد من منافذ الصرف بالمدارس لمتابعة انتظام حركة صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "كرامة" للمواطنين بيسر ودون تكدس؛ رافق الوزير خلال الجولة عبده علون القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد.

هذا وقد شملت جولة الوزير تفقد مركز الخدمات البريدية ميدان لبنان، ومدارس سمو الشيخة جواهر، والناصرية الإعدادية في محافظة الجيزة، كما تفقد السيد الوزير مركز الخدمات البريدية مصر القديمة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطن بحي الأسمرات في محافظة القاهرة.

وخلال جولته التفقدية؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أن الهيئة القومية للبريد تعد منفذا هاما لتقديم الخدمات الحكومية والمالية؛ مشيرا الى تضافر جهود قطاعات الدولة من أجل تيسير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة" عبر 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم لتخصيص 600 مدرسة كمنافذ صرف اضافية بهدف الحد من تكدس المواطنين داخل مكاتب البريد وهو الأمر الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الشاملة التي تهدف الى الحد من انتشار ڨيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والمواطنين المترددين على مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية.

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كما حرص الدكتور عمرو طلعت على الاستماع الى أراء ومقترحات المواطنين المتواجدين بمراكز الخدمات البريدية ومنافذ الصرف؛ مؤكدا لهم على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الصرف وتقديمها على النحو الذي يليق بالمواطن المصري، كما تم مد فترة العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات فترة مسائية لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً منعا لازدحام المواطنين.

ومن جانبه، أشار عبده علوان إلى أن الهيئة القومية للبريد اتخذت كافة التدابير الاحترازية التي تهدف الي الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية خاصة اثناء عملية صرف المعاشات حيث انه قد تقرر تقسيم المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" ليكون يوم السبت والاحد لصرف معاش "كرامة" ويوم الثلاثاء والاربعاء لصرف معاش "تكافل" وللمتخلفين عن صرف معاش تكافل او كرامة فى الايام المحددة لهم عليهم التوجه لمكاتب البريد ابتداء من يوم 23 ابريل وذلك لتجنب ازدحام المواطنين؛ منوها على أن الهيئة تناشد جميع مستفيدي "تكافل وكرامة" بضرورة عدم التزاحم علي مكاتب البريد والالتزام بالأيام المحددة للصرف وبحدود المسافات الآمنة.