شكرا لقرائتكم خبر عن أول قافلة طبية للكشف على العاملين بالمواقع فى مدينة ناصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، بأنه تم توجيه قافلة طبية لتوقيع الفحوصات اللازمة على العاملين بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط ومؤسسة راعي مصر للتنمية.

وأكد رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، أن القافلة الطبية مستمرة بمواقع العمل بالمدينة حتى الانتهاء من فحص جميع العاملين بالمشروعات المختلفة، وذلك ضمن جهود أجهزة المدن الجديدة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس ياسر عبد الله إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة استمرار العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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كان المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قد أكد أن أجهزة المدن الجديدة تبذل جهوداً مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كوورنا المستجد، موضحاً أن أعمال التطهير والتعقيم تشمل المناطق السكنية والمصالح الحكومية بالمدن الجديدة، وكذا مواقع المشروعات الجارى تنفيذها بتلك المدن لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بالفيروس.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن هناك تكليفات من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولى أجهزة المدن الجديدة بإلزام الشركات العاملة بالمواقع، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورنا المستجد، لافتاً إلى أنه تم إلزام الشركات العاملة بالمواقع بتنفيذ بوابات تعقيم وتوزيع كمامات وقفازات على العاملين وكذا تطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة إلى جانب توفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين، وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين بالموقع، وعدم السماح للعمالة بأي تجمعات في مواقع تنفيذ المشروعات.

وتنفيذا لتلك التكليفات، صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر، بأنه يتم تواصل العمل بالمشروعات بالمدينة وسط اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين ومنها قياس درجات الحرارة وكابينة لتعقيم العاملين، وتعقيم كافة وسائل الانتقال والاستراحات، بجانب عمل توعية للعاملين فى أماكن العمل وتوفير الكمامات والقفازات وغيرها من أداوات الحماية والوقاية للعاملين بالمشروعات المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع المرحلة الثالثة من محطة تنقية المياه بطاقة(400) ألف متر³ / يوم، تنفيذ شركة أبناء علام.