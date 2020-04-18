شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الشركات الخليجية تتراجع 15% في 2019 بقيادة أسهم الطاقة والمواد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.4% في السنة المالية 2019، حيث بلغ 149.3 مليار دولار أمريكي مقابل 176.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018.

وحسب تقرير لشركة كامكو الكويتية اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 13.5% وصولاً إلى 10.3 مليار دولار أمريكي.

من جهة أخرى، تراجع أداء الشركات السعودية للسنة المالية 2019، والتي تستحوذ على نسبة 72.8% من إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، وسجلت أعلى معدل تراجع في الأرباح بنسبة 20.5% خلال السنة المالية 2019 وصولاً إلى 108.6 مليار دولار أمريكي مقابل 136.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018، حيث تراجعت أرباح أرامكو بنسبة مماثلة.

وباستبعاد نتائج أرامكو، فان أرباح الشركات السعودية انخفضت بنسبة 20.7% لنفس الفترة لكن أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 6.6%. كما سجلت الشركات البحرينية والقطرية انخفاضاً في صافي الربح خلال العام بنسبة 7.1% و5.5% على التوالي.

أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، فقد تراجع أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والعقار وسجلت تراجعات حادة في الأرباح المسجلة لهذا العام. حيث انخفضت أرباح قطاع الطاقة بواقع 22.6 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 20.3% خلال العام لتصل إلى 89.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 مقابل 111.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018.

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وشهدت أسهم الطاقة السعودية تراجعاً في الأرباح قدره 23.0 مليار دولار أمريكي مقابل تسجيل أسهم الطاقة المدرجة في سوق أبو ظبي والبورصة العمانية والقطرية لأرباح هامشية. وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 68.6% أو ما يعادل 6.9 مليار دولار أمريكي لتصل أرباح القطاع إلى 3.2 مليار دولار أمريكي خلال العام.

ومجدداً، جاءت الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأساسية في الصدارة من حيث تسجيل أعلى معدل تراجع في الأرباح بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 73.1%، وأدى تراجع قطاع المواد الأساسية في الأسواق الخليجية الأخرى إلى دفع ربحية القطاع إلى المنطقة السلبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

أما على صعيد قطاع العقار، فقد سجل تراجعاً بنسبة 20.0% خلال العام، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 مليار دولار أمريكي. وكان تراجع قطاع العقار واسع النطاق مثله في ذلك مثل أداء قطاع المواد الأساسية، حيث تراجعت ارباح جميع الشركات العقارية المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً في السنة المالية 2019.

وقد قابل تلك الانخفاضات مرونة قطاع البنوك الذي سجل نمواً في الأرباح بنسبة 10.0%، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع 37.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 مقابل 33.8 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2018.

بلغت أرباح الشركات الخليجية 16.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019 مقابل 18.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2018.

وسجلت 4 من أصل 6 أسواق خليجية انخفاضاً سنوياً في أرباح الربع الثالث من 2019، حيث شهدت السعودية أكبر معدل تراجع بنسبة 25.4%.