شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يوافق على تمويل لهايتي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وافق صندوق النقد الدولي على تمويل سريع لهايتي بقيمة 6ر111 مليون دولار لمساعدتها في تخفيف تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأوضح الصندوق في بيان أن هذه الأموال تمثّل 50 في المئة من حصة هايتي وستساعد في تغطية الإنفاق على رواتب المعلمين والتحويلات النقدية وحصص الغذاء للأسر المتضررة، مبينًا أن تفشي الفيروس تسبب في انخفاض حاد في تدفق التحويلات وانخفاض صادرات المنسوجات وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الصندوق إلى أن الفيروس يشكل تحديًا كبيرًا لهايتي، التي بدأت تتعافى من عامين من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.