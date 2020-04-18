شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يوافق على تمويل لهايتي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الصندوق في بيان أن هذه الأموال تمثّل 50 في المئة من حصة هايتي وستساعد في تغطية الإنفاق على رواتب المعلمين والتحويلات النقدية وحصص الغذاء للأسر المتضررة، مبينًا أن تفشي الفيروس تسبب في انخفاض حاد في تدفق التحويلات وانخفاض صادرات المنسوجات وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الصندوق إلى أن الفيروس يشكل تحديًا كبيرًا لهايتي، التي بدأت تتعافى من عامين من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
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