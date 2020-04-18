شكرا لقرائتكم خبر عن للفائزين بوحدات مدينتى..تعرف على آخر موعد لاستكمال سداد مقدم الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقاري، طريقة استكمال سداد مقدم حجز وحدات مدينتي، وآخر موعد للسداد، حيث أكد أنه سيتم استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة فى البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

Advertisements

وأوضح أنه فى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه تم حجز وحدات مدينة الرحاب التي تم طرحها وعددها لـ238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، فى خلال نحو5 دقائق فقط.

وأوضح وزير الإسكان، نجاح سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، من الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بداية من الوحدات بديل العشوائيات، والاسكان الاجتماعى، ومرورا بالإسكان المتوسط، وانتهاء بالإسكان الفاخر.