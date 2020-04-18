شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حجز وحدات مشروع JANNA بـ6 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 " شروط حجز وحدات مشروع JANNA التي أعلنت عنه وزارة الإسكان في نحو 6 مدن جديدة وهى أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة ومدينة الشروق".

وتتمثل شروط الحجز في ضرورة ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الحصول على قطعة أرض، أو وحدة سكنية في مشروع جنة أو دار مصر أو سكن مصر قبل ذلك.

كما تضمنت الشروط أن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة وفى حال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار.

ويقر المتقدم للحجز بأنه قد إطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

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وتضمنت الشروط أيضا أن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات السكنية.

بعض وحدات الدور الأرضى قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق لموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك ابتداء من يوم الأحد ٢٦/٤/٢٠٢٠.